MMA : Reug Reug lance un défi à Francis Ngannou

Reug Reug continue de briller au One Championship, où il a remporté, samedi 9 novembre, la ceinture des poids lourds en battant le Russe Anatoly Malykhin.



Le combattant sénégalais, désormais champion, a lancé un défi à Francis Ngannou, ancien champion poids lourd de l’UFC et actuellement signé à la PFL (Professional Fighters League). Ngannou, reconnu comme l’un des combattants les plus redoutables au monde, a affronté et battu plusieurs des meilleurs athlètes de la discipline.



Sur le réseau social Instagram, Reug Reug a publiquement interpellé Ngannou : « BOSS, tu étais enthousiaste pour un combat entre Anatoly et Francis Ngannou. J’ai vaincu le champion Malykhin, alors pourquoi ne pas organiser le plus grand combat que le continent africain ait jamais connu ? »



Motivé par cette victoire, l’athlète sénégalais affiche sa détermination à progresser dans sa carrière. Il interpelle également des figures influentes du monde des sports de combat, dont plusieurs membres de la PFL : « Je suis sûr que le PFL, Mike Kogan, James Frewin, Eduardo Cunha Lima, Dan Hardy, James Teers seront d’accord, et ce combat serait un immense honneur pour ma carrière».



Reug Reug évoque enfin les obstacles qu’il a surmontés et les doutes de ses détracteurs : « Beaucoup disaient que je ne pouvais pas battre les champions que j’ai affrontés. Alors, pourquoi ne pas me tester face à la plus grande star africaine de l’histoire du MMA ? »



Le champion des poids lourds du One Championship conclut avec détermination : « Je veux montrer au monde entier de quoi je suis capable. »