MMA: le lutteur Reug Reug signe un contrat de 5 combats à disputer en 27 mois

Le lutteur Reug-Reug, annonce avoir signé un contrat de cinq (5) combats d’Arts martiaux mixtes (MMA) à disputer en vingt-sept (27) mois.



‘’C’est un contrat de cinq combats que j’ai signé avec eux, à disputer en vingt-sept mois’’, soutient le lutteur dans un entretien accordé au quotidien sportif Record.



Reug-Reug séjourne actuellement aux Etats-Unis d’Amérique où il prépare un combat prévu le 22 janvier à Singapour, contre le champion camerounais Alain Ngalani.



Les MMA sont un sport de combat associant pugilat et lutte au corps à corps. Les combattants peuvent utiliser les techniques de percussion telles que les coups de pied, de poing, de genou et de coude, mais aussi les techniques de corps à corps debout et, quelquefois, des techniques particulières de percussion au sol.