MU : Cristiano Ronaldo est parti avant la fin du match contre le Rayo Vallecano

De retour sous le maillot de Manchester United pour la première fois depuis la reprise, Cristiano Ronaldo était titularisé d'entrée pour son retour contre le Rayo Vallecano, à Old Trafford (1-1). Le Portugais avait raté les cinq premiers matchs de pré-saison précédents en raison d'un problème familial et était de retour, ce dimanche. À la pause, Ten Hag a remplacé son quintuple Ballon d'Or par le jeune Amad Diallo, auteur de l'ouverture du score.



Problème, selon les informations du Guardian, CR7 a ensuite été photographié à l'extérieur du stade avant la fin du match. Et lorsqu'il a été demandé à Manchester United si Cristiano Ronaldo était en mesure de pouvoir le faire, le club «n'a pas été en mesure de fournir une clarification», comme le précise le média britannique. La saga de l'été autour de l'avenir du Portugais n'est donc pas terminée...