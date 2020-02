MU: David de Gea sacrifié cet été ?

Arrivé à Manchester United en 2011 en provenance de l’Atlético de Madrid, David de Gea a su s’imposer chez les Red Devils. Aujourd’hui titulaire indiscutable dans les cages mancuniennes, le gardien espagnol a cependant souvent été associé à un départ ces dernières années, notamment vers le Real Madrid. Finalement, en septembre dernier, le principal concerné avait prolongé son bail avec MU jusqu’en juin 2023. Une bonne nouvelle pour lui et les fans de la formation aujourd’hui dirigée par Ole Gunnar Solskjær. Mais finalement, les dirigeants mancuniens pourraient s’en séparer.



D’après les dernières informations de Goal, l’international espagnol (41 sélections) pourrait en effet être sacrifié au mercato estival afin de ramener des fonds pour la direction mancunienne, qui devrait fortement renforcer l’effectif. Le média britannique explique que les arrières seraient déjà assurés avec Sergio Romero et surtout le jeune Dean Henderson (22 ans), actuellement prêté à Sheffield United et auteur d’une belle saison. Reste désormais à savoir si David de Gea est motivé à l’idée de partir dans quelques mois...



Foot Mercato