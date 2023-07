MU : Harry Maguire n’est plus capitaine

Malgré son statut de défenseur le plus cher de l’histoire, Harry Maguire n’a jamais réussi à assumer les 93 millions d’euros sortis par Manchester United pour le faire venir en provenance de Leicester durant le mercato estival 2019. Sa dernière saison a même été assez catastrophique d’un point de vue individuel. Avec seulement 16 rencontres disputées en Premier League, le défenseur anglais a vécu un véritable calvaire.



Néanmoins, le joueur de 30 ans avait réussi jusque-là à conserver le brassard de capitaine de la formation mancunienne. Mais la situation n’est plus la même aujourd’hui puisque Erik ten Hag a décidé de le déposséder de ce statut. Et le principal intéressé à décider de réagir sur ses réseaux sociaux pour ne pas laisser enfler la rumeur. «Après avoir discuté avec le manager aujourd’hui, il m’a informé qu’il changeait de capitaine. Il m’a expliqué ses raisons et même si je suis personnellement très déçu, je continuerai à donner le meilleur de moi-même à chaque fois que je porterai le maillot», a tout d’abord sobrement commenté le désormais ancien capitaine des Red Devils.





Harry Maguire a ensuite tenu à remercier les supporters pour leur soutien depuis son arrivée à Manchester United tout en rappelant sa fierté d’avoir eu l’honneur de porter le brassard de capitaine chez les Mancuniens. «Je tenais donc à remercier chaleureusement les supporters de Manchester United pour tout le soutien qu’ils m’ont apporté pendant que je portais le brassard. Depuis le jour où j’ai pris mes fonctions, il y a trois ans et demi, c’est un immense privilège de diriger Manchester United et c’est l’un des moments dont je suis le plus fier dans ma carrière. C’est l’un des plus grands honneurs du football de club. J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour contribuer à la réussite de Manchester United, sur le terrain et en dehors», a notamment confié le défenseur anglais. Pour conclure son message, le joueur des Three Lions a souhaité remercier l’entraineur qui lui avait fait confiance en lui donnant le brassard de capitaine tout en envoyant un message au futur capitaine des Red Devils : «je serai toujours reconnaissant à Ole Gunnar Solskjaer de m’avoir confié cette responsabilité pour la première fois et je souhaite beaucoup de succès à celui ou celle qui prendra la relève, qui aura tout mon soutien.» Le message est passé !