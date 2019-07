‘Ma mère est morte sans me dire que j'avais le Sida’

Malheureusement, d'autres enseignants en ont été informés et de bouche à oreille toute l'école a su qu'elle était séropositive.



Les moqueries ont commencé, chose qui se poursuit encore aujourd'hui.



"Je suis confronté à la stigmatisation de la communauté où je séjourne ici à Kongowea, Mombasa. Le problème a commencé quand ils ont su mon statut. Les gens me traitaient de tous les noms" témoigne Mme Orende, qui travaille actuellement comme bénévole dans un centre de santé où elle conseille les patients atteints du VIH.



"Je me sentais mal. Il aurait été préférable qu'ils m'informent de mon statut plutôt qu'une autre personne me le dise. J'avais envie de me suicider, mais je me suis rendu compte que même si je me suicidais, ma sœur souffrirait. Alors j'ai arrêté d'avoir des pensées suicidaires", raconte-t-elle.

Les militants veulent changer les attitudes et réclament une meilleure éducation sexuelle et davantage d'informations sur le VIH au Kenya, où les échanges sur ces sujets sont souvent étouffés par les groupes religieux conservateurs.



Dr Griffins Mang'uro déclare qu'il est également important que les tuteurs soient plus ouverts et informent les enfants de leur statut VIH - lorsqu'ils ont entre 9 et 11 ans.



"Dès qu'un enfant comprend ce qu'est le VIH et ce qu'est la maladie, c'est l'âge idéal pour lui annoncer qu'il est infecté et qu'il doit prendre des médicaments. Le fait est que, dès qu'un enfant prend un médicament, il doit savoir qu'il est séropositif et qu'il prend des médicaments contre le VIH", affirme le médecin.