Macky Sall à Tivaouane: "il ne faut pas se hâter de condamner"

Le président de la République, Macky Sall, est arrivé à Tivaouane ce vendredi après-midi pour se recueillir auprès du Khalife général, des populations et des familles des 11 bébés décédés à l'Hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. Après s'être rendu dans les lieux du sinistre pour constater de visu ce qui s'est passé, Macky Sall s'est adressé aux populations devant les médias.



Pour ce qui s'agit des causes de l'incendie, le Président Sall a appelé à l'opinion publique à la prudence avant d'imputer la faute à qui que ce soit. "Du moment que les enquêtes sont en cours, laissons les professionnels faire leur travail. Il ne faut pas se hâter de condamner", a-t-il déclaré.



Le chef de l'Etat a toutefois indiqué qu'il fallait faire un audit général du matériel dans les hôpitaux sénégalais pour éviter que pareils drames ne se reproduisent. "Nous avons mobilisé tous les services compétents de l'Etat. La Division des investigations criminelles, l'IGE, le Cossuel, les Sapeurs-pompiers, la Brigade de recherches, tous vont se déployer pour tirer au clair cette affaire. Parce que chaque accident comme celui-ci a forcément une cause. Mais au-delà de cet hôpital, il faudra qu'on inspecte tous les autres hôpitaux du pays. Il y a eu un drame similaire à Linguère. Il y a eu d'autres drames dans d'autres établissements sanitaires du pays. Donc, c'est un phénomène qu'il faut nécessairement étudier".



Après son discours sur le parvis de l'hôpital, le président de la République s'est dirigé vers la Résidence de la ville de Tivaouane où il va recevoir les familles des victimes.