Macky Sall à la publication du PRNC: « On peut ne pas être d'accord avec les chiffres donnés mais... »

« On ne peut pas mettre la politique dans les mathématiques ou dans les sciences. On peut maintenant dire qu’on n’est pas d’accord sur les chiffres donnés. Encore il faudra t-il être capable de prouver pourquoi vous n’êtes pas d’accord ». C’est ce qu’a déclaré le chef de l’Etat, Macky Sall, ce jeudi à la cérémonie officielle de publication des résultats du Projet de Rénovation des Comptes Nationaux (PRCN).



Selon le président Macky Sall, « Depuis novembre 2017, le Sénégal est le quatrième de l’Afrique Subsaharien après l’Afrique du Sud, Les Seychelles et Maurice à adhérer à la norme spéciale de diffusion des données du Fonds monétaire international. J’en suis d’autant plus heureux que cela puisse mettre fin à la polémique sur les statistiques. Les statistiques c'est une affaire des professionnels ».



Poursuivant son discours, il ajoute : « Ce projet dont l’objectif et de fournir des informations de qualités reflétant au mieux, la structure actuelle de l’économie sénégalaise permet aussi de rendre conformes nos capacités statistiques. Selon le président Macky Sall, il s’agit aussi de rechercher l’exhaustivité sur la couverture du produit intérieur brute et d’élaborer de nouveaux comptes nationaux en tenant compte des standards internationaux ».



Toutefois, le président de la République n’a pas manqué d’exhorter les départements ministériels, les partenaires techniques et financiers à se rapprocher de l’ANSD pour nouer des partenariats de ce type visant à faire évaluer l’impact de leurs projets et programmes sur le PSE et sur l’économie national.