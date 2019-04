Macky Sall a officiellement prêté serment

Réélu à l'issue de la présidentielle sénégalaise du 24 février dernier, le chef de l’Etat, Macky Sall a prêté serment mardi pour un second mandat de 5 ans, à l’occasion d’une cérémonie solennelle à Diamniadio, ville située à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Dakar, en présence de plusieurs de ses homologues, de délégations étrangères, entre autres.



Le chef de l’Etat a prononcé la formule habituelle : "Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité territoriale et l’indépendance nationale, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine".