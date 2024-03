Macky Sall après son vote: « il n’appartient ni à un candidat ni à un camp de proclamer une victoire ou des résultats »

Président Macky Sall a voté ce dimanche matin dans sa ville natale de Fatick. Il a appelé les Sénégalais à voter « dans la paix, le calme et la sérénité ». Le chef de l’Etat rappelle « qu’il n’appartient ni à un candidat ni à un camp de proclamer une victoire ou des résultats ».



« Je félicite le peuple sénégalais pour sa maturité, son sens du devoir. Et nous l’avons constaté malgré les conditions spécifiques cette année, la campagne électorale s’est déroulée dans le calme et dans la sérénité. Le vote depuis ce matin se passe très bien sur l’ensemble du territoire national et dans la diaspora », a dit le Président Macky Sall après avoir exercé son devoir civique au bureau de vote numéro 3 du centre Mamadou Sall. Son épouse a fait de même.



D’après le chef de l’Etat, « nous avons un système électoral éprouvé où l’ensemble des candidats sont représentés dans les bureaux de vote ». « La CENA (commission électorale nationale autonome) a un représentant dans chaque bureau de vote. Et c’est à l’issue du vote, ce soir que les résultats seront publiés devant chaque bureau de vote », a-t-il soutenu.



Avant d’ajouter que : « les commissions départementales de recensement de vote vont entrer en action sous la conduite des magistrats envoyés par la Cour d’appel de Dakar ».



Pour le Président Sall, il « appartiendra à la Cour d’Appel de Dakar de donner les résultats provisoires et au Conseil constitutionnel de donner les résultats définitifs ».



Il a eu à rappeler « qu’il n’appartient ni à un candidat ni à un camp de proclamer une victoire ou des résultats. Ce soir, les bureaux de vote vont parler, cela reflétera le choix des Sénégalais. Espérons que ce choix sera le meilleur pour le Sénégal ».