Macky Sall arrive en tête dans certains bureaux de vote à Dagana et Kolda

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Macky Sall est arrivé en tête dans certains bureaux de vote à Kolda et à Dagana. Au centre 2 du CEM 1 à Kolda, il a obtenu 124 voix sur dans quatre bureaux de vote. Sonko arrive en 2e avec 97 voix suivi de Issa Sall,11 voix et Madické Niang 07 voix. A l'école Alioune Sarr de Dagana, Macky Sall a 175 voix, Ousmane Sonko, 69 voix, Idrissa Seck 37 voix, Issa Sall 12 et Madické Niang 05 voix.