Macky Sall convoque une réunion du Conseil supérieur de la magistrature ce mardi

Le président Macky Sall a convoqué ce mardi une réunion du conseil supérieur de la magistrature. Selon L'Observateur, le premier président de la Cour suprême, Badio Camara, qui doit prendre sa retraite, va quitter. Beaucoup de magistrats seront touchés par ce mouvement.



Le départ de Badio Camara est demandé depuis longtemps par certains magistrats qui ont toujours contesté le fait que les magistrats partent en retraite à 65 ans. Et 68 ans pour les magistrats occupants les fonctions de Premier président, de Procureur Général et de président de Chambre à la Cour suprême. Mamadou Badio Camara entre dans cette seconde catégorie.



Camara a atteint cet âge. En effet, l'article 65 de la loi organique n°2017-10 du 17 janvier 2017, publiée au journal officiel n°6986 du 18 janvier 2017, portant statut des magistrats, dit : "la limite d'âge pour les magistrats soumis au présent statut est fixée à 65 ans. Toutefois, est fixée à 68 ans la limite d'âge des magistrats occupants les fonctions de Premier président, de Procureur Général et de président de Chambre à la Cour suprême.



Mamadou Badio Camara est bénéficiaire de cet avantage à la retraite de 68 ans. Né en avril 1952, il a 68 ans révolus. Ce qui signifie un départ à la retraite pour lui.