Macky Sall et Abdoulaye Wade s’engagent à unir leurs forces pour le retour de la paix

Le président de la République, Macky Sall et son prédécesseur, Abdoulaye Wade se sont engagés à unir leurs forces pour le retour de la paix et la consolidation de la stabilité, informe le communiqué conjoint à l'issue de la rencontre entre les deux hommes se samedi au Palais.



"Constatant leur parfaite convergence de vue sur la question, ils s’engagent à unir leurs forces pour le retour de la paix et la consolidation de la stabilité, lit-on dans le document, qui ajoute que les deux hôtes ont également, abordé la situation sous régionale et africaine, dominée par des enjeux sécuritaires..



Ils exhortent tous les Sénégalais et tous les africains à cultiver la paix en privilégiant le dialogue et l’intérêt du continent. Au cours de leur entretien, les deux hôtes ont fait un large tour d’horizon de la situation politique nationale caractérisée par les questions relatives au processus électoral, au statut du chef de l’opposition qui seront reprises dans la cadre du dialogue national.



Par ailleurs, Abdoulaye Wade a fait des recommandations au président Macky Sall pour qu’il déploie tous les efforts nécessaires à la maitrise de la gestion du pétrole, du gaz et des autres ressources naturelles.