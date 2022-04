Macky Sall et Mohammed Ben Salman passent en revue la coopération entre Dakar et Riyad

Le Chef de l’Etat Macky Sall a été reçu ce vendredi, dans le cadre de sa visite de travail et d’amitié, par le Prince Mohammed Bin Salman.

Au menu des échanges, le renforcement de la coopération entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite, informe le service de communication de la Présidence du Sénégal.



L’audience s’est déroulée en présence du Prince Turki bin Mohammad bin Fahd bin Abdulaziz, ministre d’État et membre du Cabinet, du Prince Abdulaziz bin Saud bin Naif bin Abdulaziz, ministre de l’Intérieur, du Dr. Musaed bin Mohammed Al-Aiban, ministre d’État, membre du cabinet et conseiller à la sécurité nationale, d’Ahmed bin Aqeel Al-Kateeb, ministre du Tourisme et Saad Al-Nafaei, ambassadeur saoudien au Sénégal, comme le rapporte l'Agence de presse saoudienne (SPA)



Etaient également présents Aïssata Tall Sall, ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Omar Demba Ba, ministre et conseiller diplomatique du président sénégalais et Mamadou Ndiaye, ambassadeur du Sénégal en Arabie-Saoudite.