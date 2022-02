Macky Sall exhorte au gouvernement d’intensifier les initiatives de baisse des prix des denrées de consommation courante

En Conseil des ministres, le chef de l’Etat a demandé au Gouvernement d’intensifier les initiatives et à prendre des mesures urgentes de baisse des prix des denrées.



Pour le renforcement de la protection sociale et la gestion des impacts sociaux de la pandémie Covid-19, le Chef de l’Etat demande, au Gouvernement, « d’intensifier les initiatives, actions de stabilisation et mesures urgentes de baisse des prix des denrées de consommation courante ».



Ainsi, le Président de la République invite, le ministre des Finances et du Budget et le Ministre du Commerce, à « réunir, dans les meilleurs délais, le Comité national des prix ».