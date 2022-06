Macky Sall mène le pays au chaos, selon Abdoul Mbaye

Un pays ne se gouverne pas par la vengeance et la punition; non plus une démocratie par une démarche d’élimination des opposants. Macky SALL n’a manifestement pas la carrure pour diriger le Sénégal. Il le mène au chaos. C’est peut être son projet pour s’en sortir.

— Abdoul MBAYE (@AbdoulMBAYE2019) June 21, 2022



La gestion actuelle du Sénégal n’est pas du gout de l’ancien premier ministre de Macky Sall. Selon Abdoul Mbaye, le chef de l’Etat n’a manifestement pas la carrure pour diriger le Sénégal. Il le mène au chaos », dit-il, estimant que c’est peut être son projet pour s’en sortir.« Un pays ne se gouverne pas par la vengeance et la punition; non plus une démocratie par une démarche d’élimination des opposants. Macky SALL n’a manifestement pas la carrure pour diriger le Sénégal. Il le mène au chaos. C’est peut être son projet pour s’en sortir », a-t-il tweeté.