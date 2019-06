Macky Sall prépare un vaste chamboulement au sein de la cellule de communication du Palais

Le président Macky Sall envisage un chamboulement au sein de la Cellule de communication du Palais, à la suite des bourdes commises par le ministre conseiller en communication El hadji Kassé sur l’affaire BBC et Aliou Sall, son jeune frère accusé de corruption par la chaine britannique. Ce changement pourrait intervenir dès ce lundi, selon plusieurs sources concordantes.



Hier, dimanche, au moment où Les Lions du Sénégal faisaient face à la Tanzanie pour leur match d’entrée en Coupe d’Afrique des nations, le président Sall, selon « L’Observateur » a longuement échangé avec des personnalités dont son directeur de Cabinet politique, Mahmoud Saleh et Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l’Intérieur.



Ainsi, le départ de El hadji Kassé est imminent, selon le journal. L’arrivée de l’ancien porte-parole de la présidence, Seydou Gueye, et l’ancien ministre de la Culture Abdou Latif Coulibaly s’annonce pour désormais gérer la communication du Palais qui reste à diriger depuis de début de cette affaire de présumée corruption qui vise le frère du chef de l’Etat.