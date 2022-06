Macky Sall réaffirme la volonté de l’UA d’écouter le message du président Zelensky sur la crise russo-ukrainienne

L’Union africaine est disposée à « organiser un échange virtuel avec le président Zelensky pour écouter son message », a déclaré Macky Sall, président en exercice de l’UA à l’ouverture de la réunion du Conseil ministériel de l’OCDE 2022 ce jeudi à Paris.



Le chef de l’Etat sénégalais a assuré que les services des deux parties étaient en train de travailler pour convenir d’une meilleure date pour ce rendez-vous. Le président ukrainien est intervenu en ligne à l’ouverture de la réunion du conseil ministériel de l’OCDE 2022.



Macky Sall qui a rencontré Vladimir Poutine, vendredi dernier, à Sotchi, a appelé le président russe à "prendre conscience" que les pays africains sont "des victimes" de la guerre en Ukraine qui pourrait provoquer une crise alimentaire en Afrique.



Selon Macky Sall, l’UA souhaite "renforcer non seulement la coopération bilatérale entre la Russie et l’Afrique", mais aussi "parler de la crise et de ses conséquences sur nos populations".



