Macky Sall réaffirme sa volonté de maintenir la date des Législatives

Le Président Macky Sall ne semble pas perturbé par les menaces de la coalition de Yewwi Askan Wi qui soutient que les élections législatives n'auront pas lieu sans sa liste.



Dans un entretien accordée à la Rfi et France 24, le chef de l'Etat sénégalais a clairement signifié aux partis politiques que les élections se tiendront à date échue. "Sur les menaces sur la non-organisation des élections, ça, c’est devant nous. De toute façon, le pays va tenir ces élections. Le Conseil constitutionnel a décidé, et nous nous sommes soumis. La liste Yewwi de Dakar n’était pas recevable, le Conseil a fait une interprétation et a dit qu’il faut qu’elle soit acceptée", avait répondu Macky Sall aux journalistes français.



Mercredi encore, en Conseil des ministres, le Président a confirmé sa volonté de tenir les Législatives le 31 juillet prochain. A l’entame de sa communication, le chef de l’Etat "a réitéré son attachement particulier au déroulement, dans les meilleures conditions, des élections législatives du 31 juillet 2022, avec une forte mobilisation des électeurs", lit-on dans communiqué signé par le porte parle du Gouvernement Oumar Gueye.



Ce qui laisse entendre que les législatives ne seront pas reportées au Sénégal.