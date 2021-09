Macky Sall reçoit en audience le ministre malien des Affaires étrangères

Le président de la République, Macky Sall a reçu hier vendredi, en audience, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop, qui était porteur d'un

message.



Selon une note de la Présidence de la République, ce dernier était porteur d'un message du Colonel Assimi Goïta, chef de l'État du Mali. «C'est un message de remerciements et de gratitude du peuple malien à l'endroit du Sénégal. Le diplomate malien qui rappelle les relations séculaires dont il est lui-même un symbole, ajoute que l'expérience et l'engagement du Président Macky Sall à leurs côtés devraient aider le Mali à sortir de la crise», souligne-t-on.