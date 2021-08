Macky Sall remet Amadou Bâ en selle

Amadou Bâ sous les feux de la rampe. Sorti du gouvernement à la suite du dernier remaniement ministériel et tenu à l’écart de la gestion du pouvoir, l’ancien ministre de l’Economie et des Finances semble retrouver grâce aux yeux de Macky Sall.



Contre toute attente, WalfQuotidien renseigne que c’est sur la personne de Amadou Ba que s’est porté le choix du président Macky Sall pour l’accompagner dans sa tournée de présentation de condoléances aux familles maraboutiques de Thiénaba et de Yoff qui venaient de perdre leurs Khalifes. L'ancien ministre des Finances était en effet à la première loge, à côté du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique dans la délégation qui a accompagné le président dans ces foyers religieux.



Un fait qui intrigue en cette période où Macky Sall s’est coupé de presque tout son gouvernement et où il ne reçoit presque plus au palais encore moins à son domicile.



Pour rappel, l’ancien argentier de l’Etat avait joué un rôle crucial dans la victoire de Bby lors des élections législatives de 2017 et à la présidentielle de 2019 à Dakar qui n’était plus en odeur de sainteté avec le Président Macky Sall. Avec ce probable retour aux responsabilités de l’ancien ministre des Affaires étrangères, Macky semble jouer sa carte aux prochaines élections locales. Car, l’amener avec lui chez un de ses plus farouches concurrents dans la capitale, Abdoulaye Diouf Sarr, est assez révélateur.