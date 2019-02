Macky Sall remporte dans des bureaux de vote à Podor, Bakel et à Matam

Le candidat sortant Macky Sall a remporté au centre de vote de Collège 2 de Podor avec 116 voix. Il est suivi de Ousmane Sonko, 32 voix, Idrissa Seck 07 voix, Madické Niang 00 et Issa Sall 02.



Au centre de vote de la mairie de Bakel, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar sort gagnant. Il a obtenu 159 voix, suivi de Sonko 53, Idrissa Seck 32 voix, Madické 01 voix et Issa Sall 02.



Au centre de vote Matam 1. Deux bureaux de vote ont fini le dépouillement. Selon les résultats cumulés, Macky Sall obtient 333 voix, suivi de Sonko, 77 voix, Idrissa Seck 65 voix, Issa Sall 05 voix et Madické Niang 04.