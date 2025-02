« Macky Sall sera-t-il poursuivi pour haute trahison ? « Rien n’est exclu » selon le ministre de la justice

Face à a presse ce jeudi pour évoquer les manquements notés dans le rapport de la Cour des Comptes, le ministre de la Justice, a annoncé des poursuites pénales contre les présumés auteurs et complices et dans les brefs délais. Par ailleurs, en réponse à la question d’un journaliste sur le cas de Macky Sall Ousmane Diagne, n’est pas allé par le dos de la cuillère. « Macky Sall sera-t-il poursuivi pour haute trahison ? « Rien n’est exclu », a répondu le ministre sans sourciller.



Toutefois, Ousmane Diagne a souligné que le délit de haute trahison dont fait allusion le journaliste ne fait pas partie des cas à résoudre et que la Cour des Comptes n'en a pas fait mention dans son rapport . « Nous n'avons pas encore évoqué la haute trahison, mais les infractions de faux en écriture, faux en informatique, détournement de marchés publics, d'escroquerie portant sur des données publiques, blanchiment d'argent et enrichissement illicite, à la complicité et recette de ces chèques », a précisé le ministre.