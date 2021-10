Macky Sall sur le décès de Joseph Koto : « Je garderai de lui et à jamais le souvenir d'un grand joueur de football...»

Le président Macky Sall s'est dit très peiné d'apprendre de décès de Joseph Koto, ancien footballeur et entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Il dit garder de lui et à jamais, « le souvenir d'un grand joueur de football et surtout celui d'un coach d'exception...».



«Je suis très peiné d’apprendre le décès de Joseph Koto. Je garderai de lui et à jamais le souvenir d’un grand joueur de football et surtout celui d’un coach d’exception de nos sélections nationales engagé et passionné.

Mes condoléances émues à sa famille et au monde du sport», a Twitté le chef de l'État.