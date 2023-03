Macky Sall sur le sacre des Lionceaux : « Inédit dans les annales »

Le président Macky Sall a félicité les Lionceaux qui ont battu la Gambie ce samedi en finale de la coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans, organisée en Égypte. Le Sénégal signe ainsi un triplé dans la discipline en 1 an pratiquement.



« Chaleureuses félicitations à nos Lionceaux et à leur staff pour leur brillante victoire en finale de la CAN U20. Inédit dans les annales : 6 matches 14 buts marqués, 0 encaissé ! Meilleure équipe. On ne peut faire mieux», a twitté le président Sall qui estime que «les jeunes scorpions, qui n’ont pas démérité»,