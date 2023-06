Macky demande encore un mémorandum sur les décès liés aux manifestations, ceux de mars 2021 oubliés

Les violentes manifestations qui ont secoué le pays entre les 1er et 2 juin ont couté la vie à 16 personnes selon le gouvernement du Sénégal et 19, d’après les chiffres de l’opposition. Le président Macky Sall qui s’est prononcé pour la première fois sur ces événements malheureux a instruit son gouvernement à dresser un mémorandum complet.«Le président de la République a demandé à son gouvernement de préparer un mémorandum complet sur les décès, actes de vandalisme et défiance vis-à-vis de l’Etat perpétrés à l’occasion de ces manifestations », a indiqué le chef de l’Etat, mercredi 7 juin 2023, en conseil des ministres.L’on se demande à quoi servirait ce mémorandum. Puisque celui demandé lors des évènements du mars 2021 ayant couté la vie à 14 Sénégalais n’ont servi à rien.En effet, ce même gouvernement de Macky Sall avait annoncé en avril 2021, lors d’une conférence de presse, l’ouverture d’une commission d’enquête pour établir les circonstances de ces incidents et sanctionner le cas échéant les responsables. Plus de 2 ans aujourd’hui aucune information n’a été donnée sur la mise en place de cette commission d’enquête.Au mois de décembre 2021, le président de la République Macky Sall a annoncé qu’elle n’était plus à l’ordre du jour, et qu’une procédure judiciaire avec des enquêtes sur ces incidents était en cours.« La commission d’enquête est mise en place, nous avons engagé une procédure judiciaire interne, avec des enquêtes internes, elle attendra que l’enquête nationale se fasse et que les conclusions soient connues», avait déclaré Macky Sall dans une interview à Rfi en décembre 2021.