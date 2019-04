Macky informe que le nouveau Gouvernement sera marqué par un "resserrement organique"

Le nouveau gouvernement qui va amorcer le second mandat de Macky sera composé de membres restreints. C'est ce qu'a annoncé le Secrétaire général de la Présidence de la République Maxime Simon Ndiaye, qui lisait un message du président de la République devant la presse ce vendredi, à l'occasion de la présentation de démission du Premier ministre et de son gouvernement.

"Le chef de l'Etat vous informe, qu'incessamment sera composée une nouvelle équipe, pour ce quinquennat qui démarre, constituée de femmes, d'hommes et de jeunes. Elle sera surtout marquée par un resserrement organique, un recentrage des missions essentielles autour des priorités qu'il compte imprimer à ce quinquennat", a déclaré monsieur Ndiaye.



D'après certaines informations, les consultations vont débuter d'ici demain samedi et le nouveau gouvernement devrait pouvoir être mis en place avant la fin du week-end.