Macky rapatrie les 26 Sénégalais bloqués à Casablanca par vol spécial (Communiqué)

Le Gouvernement de la République du Sénégal a pris connaissance de la situation de vingt-six (26) ressortissants sénégalais actuellement bloqués à Casablanca, à la suite de l’annulation, en raison de la pandémie du COVID-19 (Coronavirus), des vols commerciaux en provenance et à destination de plusieurs pays dont le Maroc.



Ainsi le Président Macky SALL, « a immédiatement instruit les Ministres concernés à prendre les dispositions idoines en vue du rapatriement diligent de nos compatriotes dans les meilleurs délais. », selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.



Qui informé que « Les démarches nécessaires ont été enclenchées à cet effet, en rapport avec les Autorités marocaines compétentes et nos missions diplomatiques, dans le respect des consignes sanitaires édictées par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en cette période de pandémie. »



Le Président de la République a renouvelé sa solidarité aux Sénégalais de la diaspora et leur recommande de respecter les dispositions édictées par leurs pays d’accueil.