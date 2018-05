Macky va priver 100 000 familles de bourses sociales pour contenter les étudiants

Le président de la République Macky Sall a pris des mesures fortes pour apaiser le climat qui règne dans le milieu universitaire sénégalais depuis la mort de l'étudiant Mohamed Fallou Sène. Lors d'une rencontre avec les étudiants (excepté ceux de l'Ugb, qui réclament justice pour leur camarade tué et le départ des ministres impliqués), le chef de l'Etat s'est engagé à augmenter les bourses et à diminuer les prix des tickets de restauration. Un engagement qui va coûter exactement 8 milliards 160 millions Fcfa au budget de l'Etat qui a été déjà arrêté à 3709,1 milliards Fcfa en décembre dernier, à l'issue d'un marathon des différents ministères devant l'Hémicycle et ses députés.Et puisque le chef de l'Etat s'est engagé à rendre effectives ses mesures dès le mois de juillet (en tout cas pour ce qui s'agit de la baisse des prix des tickets de restauration), selon le porte-parole des étudiants de l'Ucad, Justin Daddy Diatta, il va falloir trouver les fonds pour solder ses nouvelles mesures.Selon le journaliste Cheikh Yerim Seck, le chef de l'Etat et son gouvernement ont trouvé une solution pour matérialiser leurs promesses du lundi 28 mai. L'ancien chroniqueur du magasine Jeune Afrique de révéler que selon une source sûre, "le budget de 40 milliards prévu pour faire bénéficier 400 mille familles des bourses sociales va être délesté de 10 milliards pour financer l'augmentation des bourses et la baisse des prix de tickets resto". Ce qui fait donc, selon lui que 100 000 familles qui étaient déjà prévues pour ces bourses en cette "année sociale" 2018 vont en être privées.