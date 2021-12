Macron annonce un Sommet entre l'Union africaine et l'UE en février à Bruxelles

Un sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne se tiendra les 17 et 18 février à Bruxelles dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, a annoncé ce jeudi 9 décembre Emmanuel Macron, afin de «refonder en profondeur» la relation «un peu fatiguée» entre les deux continents. Le chef de l'État français a évoqué «plusieurs axes», notamment «refonder un New Deal, économique et financier avec l'Afrique», en faisant valoir que «l'Europe doit dans les instances internationales porter une stratégie commune avec l'Afrique», ou le déploiement d'«un agenda en matière d'éducation, de santé et de climat», lors d'une conférence de presse depuis l'Élysée.



