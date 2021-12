Madagascar : au moins 17 morts et 60 disparus dans un naufrage

Au moins 17 personnes ont péri dans le naufrage d'un navire au large du nord-est de Madagascar lundi matin. Les recherches se poursuivent pour retrouver une soixantaine de disparus.



Selon Jean Edmond Randrianantenaina, directeur général de l'Agence portuaire maritime et fluviale (APMF) et capitaine de vaisseau, "130 passagers se trouvaient à bord et 45 ont pu être sauvés pour le moment". Et d'ajouter que "les recherches continuent pour les autres".



Le navire, parti d'Antanambe et naufragé au large d'Antseraka, "n'était pas autorisé à embarquer de passagers mais l'a fait clandestinement". Il s'agit d'un bateau en bois de transport de marchandises de type cargo qui se dirigeait vers Soanierana-Ivongo, près de 100 km plus au sud sur la côte.



"D'après le rapport initial de nos agents sur place, le moteur aurait eu un problème technique", a expliqué Adrien Fabrice Ratsimbazafy, représentant de l'APMF à Soanierana-Ivongo. "Le bateau s'est retrouvé à la merci des vagues et s'est échoué sur un récif", a-t-il encore précisé.



Une équipe de gendarmes se dirigeait vers le lieu du naufrage et une enquête a été ouverte lundi. De nombreux riverains participaient aux opérations de sauvetage menées conjointement par l'APMF et la marine nationale.