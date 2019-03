Madagascar: beaucoup moins de candidats aux législatives cette année

Les candidats avaient deux semaines pour présenter leur dossier. « Mais fidèles à la tradition malgache, explique Thierry Rakotonarivo, vice-président de la Céni, plus de la moitié ont attendu le dernier jour voire la dernière heure pour s’inscrire. »



A 20h, ce sont au moins 431 dossiers, dont 225 étiquetés « indépendants », qui ont été déposés sur l’ensemble des 119 districts du pays. Le scénario délicat de « zéro candidat » dans certaines circonscriptions a finalement été écarté mardi soir. Avec au moins un candidat dans chacune des circonscriptions, il y aura donc bien une élection législative partout sur l’île.



Autre point à souligner, hier à 13h, si des candidats se sont enregistrés sous la bannière des plateformes TGV d’Andry Rajoelina ou Tim-K25 de Marc Ravalomanana, aucun dossier sous l’étiquette VTT, la plateforme du président sortant Hery Rajaonarimampianina, n’était encore dénombré. « Une situation incompréhensible et inquiétante pour la démocratie du pays », a commenté la Céni au micro de RFI.



Pas de prolongation de la période des dépôts



On est donc bien loin de ce qu’avaient annoncé ces trois plateformes, à savoir présenter chacune un candidat dans chacun des 119 districts. Et ce sont ces plateformes, formées spécialement pour cette élection, qui pourraient expliquer le faible nombre de candidats par rapport à 2013. En effet, plusieurs dizaines de petits partis politiques et candidats indépendants ont fait le choix de s’associer à celles-ci, et accepté, de fait, de ne pas se présenter.



Enfin, la Céni l’a confirmé : il n’y aura aucune prolongation de la durée du dépôt. Cependant, les candidats qui auraient déposé un dossier incomplet ont jusqu’à ce jeudi soir pour apporter les pièces complémentaires.



En revanche, face à des conditions climatiques difficiles dans certaines zones du pays, la Céni a pris une mesure exceptionnelle : les candidats de ces zones-là ont été autorisés à envoyer leur dossier par e-mail. La liste définitive des concurrents aux élections législatives du 27 mai prochain sera publiée, au plus tard, le 19 mars.