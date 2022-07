Madagascar: des ONG demandent l'arrêt de l'acharnement judiciaire contre les lanceurs d'alerte

Cette déclaration fait suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Fianarantsoa qui confirme la condamnation du professeur de la ville de Mananjary. Deux ans de prison avec sursis pour « diffamation et humiliation de membres du Parlement et de fonctionnaires » et « usurpation d'identité. »



Une décision de justice qui « renforce la campagne de harcèlement et d'acharnement judiciaire visant les lanceurs d'alerte et les défenseurs des droits humains » dans la Grande Île, dénoncent ces organisations, qui réclament l'annulation de cet arrêt et l'abandon de toutes les charges qui pèsent sur l'enseignant.



« Depuis quelques années, il y a de plus en plus de cas similaires. On a comme l'impression que c'est devenu une pratique courante à Madagascar », fait remarquer Volahery Andriamanantenasoa,directrice des Programmes du CRAAD-OI, association signataire de cette déclaration commune et dont l'enseignant est membre. « Il a été condamné à titre de dissuasion. Il ne se sent plus du tout libre de ce qu'il doit dire parce qu'il y a cette menace qui plane au- dessus de sa tête », poursuit-elle.



Les trois organisations demandent au gouvernement malgache d'accélérer le processus d'adoption du projet de loi sur la protection des défenseurs et des militants des droits humains.