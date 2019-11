Madagascar: la fin du mythique groupe de musique Mahaleo

L’un était compositeur et interprète, l’autre en était une voix emblématique. Après Raoul, décédé en 2010, et Nono, décédé en 2014, Mahaleo a perdu en l’espace de 15 jours deux autres de ses membres : Fafah et Dadah Rabel. Après plus de quarante ans d’existence, c’est la fin de la formation musicale la plus connue de Madagascar.



Un groupe mythique de la Grande île, fondé en 1972 pendant les grèves à Antsirabe, où ils expriment leur opposition face à la politique de Philibert Tsiranana.



Depuis, leur répertoire engagé, à la fois inspiré des « protest song » américaines et imprégné de musique traditionnelle malgache a rencontré un grand succès. Pour les 35 ans du groupe, ils joueront deux fois à l’Olympia, en 2007. Ils se représentent aussi au Canada ou aux Etats unis.



La veillée mortuaire de Dadah, ouverte au public, aura lieu mercredi 6 novembre au palais des sports d’Antananarivo.