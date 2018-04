Madagascar: les manifestants réclament la démission du président

La place du 13-Mai, devenue désormais le bastion de l’opposition, a commencé à se remplir doucement, dès 10 heures ce mercredi 25 avril au matin. Les partisans sont venus avec des banderoles sur lesquels on pouvait lire « Rajaonarimampianina dégage », « Toi et ton gouvernement, allez-vous-en » ou encore, « Stop à la corruption ».



Face à eux, des députés qui du haut de leur estrade ont commencé à chauffer la foule à blanc. Puis vers 12h30, heure locale, la consigne a été donnée de quitter la place dans le calme, sous peine d’ailleurs d’être sorti du cortège, pour se rendre à la Haute Cour constitutionnelle.



A 13h30, les députés ont franchi l’enceinte de la HCC pour y déposer leur demande de déchéance. Dix minutes plus tard, la porte-parole de la toute nouvelle alliance des Députés pour le changement ressortait avec dans ses mains un récépissé tamponné. Elle est venue pour le montrer aux journalistes et a officiellement annoncé que la requête de déchéance du président de la République avait été déposée. Le motif : il n’aurait pas respecté les délais impartis dans la Constitution pour mettre en place la Haute Cour de justice.



Puis la foule a gagné la place du 13-Mai, sans aucun débordement. Les députés ont alors redonné rendez-vous pour jeudi, même lieu, même heure, pour une nouvelle journée d’action.