Madagascar: vives réactions après le report des élections communales

Aucune date précise n’a été retenue pour le scrutin. Pour Lalatiana Rakotondrazafy, la ministre de la Communication, le report des élections est nécessaire pour deux raisons : d’abord la révision de la liste électorale, largement critiquée lors des présidentielles et des législatives, ensuite l’actualisation des données au niveau des communes. Le dernier recensement date de 1993 explique t-elle. L’Instat a pourtant procédé à un nouveau recensement en mai 2018, dont les résultats ne sont toujours pas connus.



Quand aux maires, ils pourront continuer à expédier les affaires courantes grâce à un acte réglementaire.



Thierry Rakotonarivo, le président de la CENI, a aussi évoqué la nomination de présidents de délégation spéciale pour les remplacer.



Stella Razanamahefa, porte-parole de l’Observatoire Safidy, membre de la société civile, s’indigne : « c’est un report politique et non technique Pourquoi ne pas faire les élections sur la base des chiffres des districts pour les législatives ? Nous craignons des manipulations politiciennes .»



Pour Olga Ramaroson, porte-parole du TIM, le parti de l’opposition, « aucun cas de force majeure ne justifie ce report des élections. C’est une élection de proximité importante pour la population, il faut respecter la loi électorale », affirme t-elle.



La date des élections communales sera discutée le 7 août, lors du retour des ministres de leurs vacances.