Madické Niang tacle Seydou Diouf et demande une modification préalable de la Constitution

Avant d’adopter cette loi sur le parrainage, il faut au préalable modifier l’article 4 de la Constitution. C’est la proposition du député Madické Niang qui charge le député Seydou Diouf.



«L'article 4 de la Constitution stipule que les partis politiques concourent à l’expression du suffrage qui donne aux parties politiques une considération primordiale, les indépendants viennent après», déclare Me Madické Niang .



Le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie de poursuivre: «Il faut qu’on modifie la Constitution avant de voter cette loi. Et, toi Seydou, tu devrais apporter quelque chose à ça, parce que tu sais très bien ce que je dis».



S'adressant à Seydou Diouf, Me Madické Niang de dire : «On se connait bien toi et moi, je t’ai connu hier, je te connais aujourd’hui »



Appelés au vote, 26 voix ont été d’accord pour la question préalable contre 117 voix. «La question préalable est repoussée », a dit le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse.