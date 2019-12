Madické Niang tourne le dos à la politique, suite à la demande du khalife général des Mourides

C'est désormais chose faite. Le candidat malheureux de la présidentielle du 24 février dernier, Madické Niang, a décidé de tourner le dos à la politique, suite demande du khalife général des Mourides, une des plus grandes confréries religieuses dont il est un fidèle disciple.



"J'arrête la politique", c'est en substance l'information qu'il a portée à la connaissance de ses alliés de la présidentielle de février dernier, qui avaient soutenu sa candidature, et à ses frères qui avaient quitté le Parti démocratique sénégalais (Pds) pour l'accompagner dans la mise en oeuvre de son projet, rapporte L'Obs.



Mardi, il a bouclé une série de rencontres qu'il avaient programmées avant de faire une déclaration publique sur sa retraite politique. Parmi les personnalités, il y a Abdoulaye Wade, Amadou Diarra, maire de Pikine et Ibra Diouf Niokhobaye, son mandataire lors des parrainages.



D'après les confidences faites à ses proches, Madické Niang va se rendre à Touba, ville du Sénégal, siège de la confrérie musulmane des mourides, située à 194 km à l'est de la capitale Dakar, pour rendre compte au khalife général et échanger avec lui sur le contenu à donner à la nouvelle mission.