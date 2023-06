Madonna hospitalisée en soins intensifs

« Le samedi 24 juin, Madonna a développé une infection bactérienne grave qui a conduit à un séjour de plusieurs jours en soins intensifs », écrit-il. « Sa santé s’améliore, mais elle est toujours sous soins médicaux (…) Pour le moment, nous devrons suspendre tous les engagements, y compris la tournée ».

Pour rassurer les fans, l’agent de la star a promis de communiquer « bientôt » sur de nouvelles dates pour la tournée « Célébrations » en Amérique du Nord et en Europe, dont à Paris et à Londres.

Elle devait être à Paris en novembre

Les billets des 35 dates qui devaient s’enchaîner de Vancouver à Las Vegas en passant par toutes les grandes villes d’Amérique du Nord (Los Angeles, New York, Houston, Chicago, Toronto, Montréal...) avaient quasiment été tous vendus dès janvier dernier. Le « Celebration Tour » devait ensuite traverser l’Atlantique en octobre pour des concerts à Londres, Paris, Berlin, Barcelone et Amsterdam pour un show final le 1er décembre 2023. A Paris, Madonna devait enflammer l’Accor Arena les 12 et 13 novembre.

« Je vais explorer avec enthousiasme le plus de chansons possibles avec l’espoir de donner à mes fans le spectacle qu’ils attendent », avait-elle déclaré en janvier sur son site dans une vidéo la mettant en scène lors d’un repas avec les célébrités Diplo, Jack Black, Lil Wayne et Bob the Drag Queen.

Inquiétudes pour la reine de la pop. La prochaine tournée, nommée « Celebration », de Madonna a été reportée, selon un post Instagram de son manager Guy Oseary. La chanteuse de 64 ans devait débuter le 15 juillet prochain à Vancouver (Canada) et se terminer en 2024 au Mexique.