Magal 2019: Le Directeur général de la Senelec Pape Demba Biteye a reçu le satisfecit du Khalife des Mourides

Pape Demba Bitèye s’est fait distinguer lors de ce grand magal de Touba, édition 2019. En effet, le Dg de la Senelec a reçu le satisfecit du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha et celui de son porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre pour la réussite de cet événement. Zéro délestage noté lors du magal, malgré les tentatives de sabotage de personnes malintentionnées qui ont tenté, par tous les moyens, d’escroquer certaines populations.



Le satisfecit du Khalife…



Pape Demba Bitèye, Dg de la Senelec, s’est rendu à Touba le jeudi 10 octobre, à l’occasion du magal de Touba qui s’est tenu ce jeudi 17. Lors de cette visite au Khalife général des mourides, il a reçu les encouragements de Serigne Mountakha et de son porte-parole pour le travail considérable qu’il a abattu depuis qu’il a été nommé, mais aussi, les dispositions prises pour la réussite de ce grand événement de la communauté mouride. Et pas que car, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye qui représentait le président Macky Sall, n’a pas manqué de lui faire part de ses encouragements.



« Nous sommes satisfait des dispositions prises lors de ce magal de Touba… Nous sommes satisfaits de toi et ne manque pas de le faire savoir au président de la République qui t’en a donné l’instruction…« , lui a fait savoir Serigne Mountakha qui l’a remercié avant de formuler des prières pour lui.



Tentative de sabotage…



Toutefois, « des gens malintentionnés » ont tenté, par tous les moyens d’escroquer les populations. Proposant ainsi leurs services, moyennant la somme de 15 000 (15 mille) F Cfa par client. certains d’entre eux ont été arrêtés. Une pratique que la Senelec a dénoncée, via un communiqué. « La Senelec informe son aimable clientèle que des gens véreux, animés de mauvaises intentions, créent des pannes sur son réseau électrique à Touba. Ces personnes profitent de cette situation, en cette période de magal, pour réclamer de l’argent aux clients pour le dépannage. Certains parmi eux ont été appréhendés et remis à la police« , a fait savoir la Senelec.



Et de poursuivre: « Senelec informe que les pannes qui surviennent sur son réseau sont traitées exclusivement par son service de dépannage et ne nécessitent aucun paiement pour le rétablissement du service. Senelec invite sa clientèle à plus de vigilance par rapport aux agissements de ces personnes malintentionnées… »