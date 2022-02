Magal de Porokhane : Antoine Félix Diome magnifie la vie et l’œuvre de Mame Diarra Bousso

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome a dirigé jeudi la délégation venue représenter le président Macky Sall, à la cérémonie officielle du Magal de Porokhane. Le premier flic a magnifié la vie et l’œuvre de Mame Diarra Bousso, la mère du fondateur du Mouridisme, déclarant qu’elle « a tracé la voie à suivre pour la réussite de tout être humain ».



« Mame Diarra Bousso a tracé la voie à suivre pour la réussite de tout être humain dans ce bas monde. Elle est une fierté pour tout musulman », a déclaré M. Diome, en présence du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, et de nombreux dignitaires mourides.



Le ministre de l’Intérieur est revenu à cette occasion sur la trajectoire et l’œuvre de Mame Diarra Bousso, un modèle de vertu qui a dédié sa vie à l’islam et à son époux, Mame Mor Anta Saly Mbacké.



Le représentant du khalife général des mourides, Serigne Fallou Mbacké ibn Serigne Bassirou Mbacké, a formulé des prières pour « la cohésion et la concorde dans un Sénégal débarrassé de toute menace ». Il a par ailleurs salué les efforts de l’État dans le cadre de l’organisation de l’édition 2022 du magal de Porokhane.



Le ministre était accompagné de Monsieur Serigne Mbaye THIAM, ministre de l’Eau et de l’Assainissement, de Abdoulaye Saydou SOW, ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, de Abdou Karim FOFANA, ministre en charge du suivi du Plan Sénégal émergent, de Mayacine Camara, Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Infrastructures, des Transport terrestres et du Désenclavement, chargé du réseau ferroviaire, de Alioune Badara MBENGUE, Gouverneur de la région de Kaolack et de plusieurs autres autorités.



Sokhna Mariama Bousso dite Mame Diarra naquit en l’an 1250 de l’Hégire (1833) et disparut en l’an 1283 (1866). Elle se singularisa ainsi au sein de sa famille par sa douceur, sa gentillesse, son affabilité et sa disponibilité envers les grands et les petits.