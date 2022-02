Magal de Porokhane : Un accident fait 8 morts et plusieurs blessés sur la route de Gossas

Un violent accident s'est produit tôt ce vendredi matin sur la route de Gossas, ville de l'ouest du Sénégal, située à 160 km de Dakar. Selon des informations de Dakaractu, 08 personnes sont mortes et plusieurs autres blessées et évacuées à l'hôpital régional de Kaolack.



A l’origine du drame, une collision entre un mini-car en provenance de Porokhane et un bus en partance pour cette ville religieuse, où a été célébré jeudi un Magal (cérémonie religieuse).



Nous y reviendrons…