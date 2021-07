Magal de Touba 2021 : 180 postes médicaux seront implantés et 5760 agents de santé déployés (Médecin-chef)

En prélude du Grand Magal de Touba, prévu le 25 septembre 2021, un Comité Régional de Développement (CRD) préparatoire consacré à cet événement religieux se tient actuellement à la gouvernance de Diourbel. A l’occasion, d’importantes mesures ont été prises pour une bonne organisation et une bonne couverture médicale de l’évènement qui sera célébré dans un contexte où la pandémie du coronavirus inquiets plus d’uns.



Lors de sa prise de parole le Docteur Mamadou Dieng a annoncé l’implantation de 180 points de prestations au niveau de la région de Diourbel. Mieux, a-t-il informé, « 5760 agents de santé viendront en renfort pour prendre en charge les pèlerins lors du Magal ».



Le CRD préparatoire du Grand Magal s’est tenu sous l'égide du gouverneur Gorgui Mbaye en présence de Cheikh Bassirou Mbacké Abdou khadre, président du comité d'organisation de ce grand événement, Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, président de la commission culture et communication, entre autres.