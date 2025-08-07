Mahamat Idriss Deby en visite au Niger pour renforcer une relation de «nécessité stratégique»

Dès mercredi soir, Télé Sahel, la télévision nationale nigérienne, relayait les temps forts de cette visite officielle de « travail et d'amitié » du président tchadien au Niger. Ainsi que les points d'accord entre les deux voisins et évidemment, les prises de parole de chacun.



« Nous ne sommes pas un État venu pour juger, mais un peuple venu écouter, comprendre et tendre la main, car nous savons ce que signifie défendre son intégrité », a lancé le président tchadien Mahamat Idriss Deby. Qui a poursuivi : « La coopération entre le Tchad et le Niger n'est pas une option, c'est une nécessité stratégique. [...] (Nos pays font) face aux mêmes menaces ». Celles-ci allant du terrorisme à la vulnérabilité climatique, en passant par la pression démographique.



Des annonces de coopération militaire, économique, diplomatique…

Son hôte, le général d'armée Abdourahamane Tiani, a salué les recommandations et décisions prises lors de cette visite, détaillées, dans une communication lue par son ministre des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré. Pour renforcer la coopération militaire face aux groupes armés dans le bassin du lac Tchad, une réunion d'experts doit en améliorer le cadre légal. Sur le plan économique, le Niger a promis de redynamiser l'approvisionnement du Tchad en gasoil.



Et en attendant un accord douanier, les deux voisins s'engagent à faciliter le transit d'hydrocarbures et à accélérer les échanges pour la construction d'un pipeline. Parmi les autres chantiers de coopération annoncés : l'ouverture d'un consulat général du Tchad à Diffa, la finalisation de la route transsaharienne, ou encore l'optimisation de la bande passante internet, comprenant l'accès réciproque à chacun des pays aux points d'atterrissement des câbles sous-marins et l'interconnexion des data centers pour faciliter la sauvegarde des données.



Une séquence politique pas encore terminée, puisque Mahamat Idriss Deby se trouve encore à Niamey ce jeudi 7 août, où il doit rencontrer la communauté tchadienne du Niger.