Mahammad Boun Abdallah Dionne: Les entreprises pétrolières devraient recruter au moins "60 % des Sénégalais"

A l’occasion d’une conférence intitulée « Valorisation du contenu local dans le secteur des hydrocarbures au Sénégal », le Premier ministre sénégalais Mahammad Boun Abdallah Dionne, a invité les entreprises pétrolières à recruter au moins 60 % des Sénégalais.



« Le personnel technique et d’encadrement des entreprises devrait être constitué d’au moins 60% des Sénégalais qui répondent à la satisfaction des besoins de l’activité pétrolière et gazière. En plus, il faut le versement d’une contribution à la formation professionnelle », a dit M. Dionne.



Selon le PM, l’objectif final de la politique de contenu local est d’accroitre les retombées financières découlant de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières sur l’économie nationale et développer des synergies productives entre le secteur pétro gazier et le reste de l’économie.



Mahammad Boun Abdallah Dionne a fait savoir que le ministre du Budget est en ce moment à la recherche de beaucoup d’argent pour compenser la Senelec, compte tenu de la décision du chef de l’Etat à baisser jusqu’à 15% la facture des ménages.