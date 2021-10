Maïmouna Cissokho remplace Youssou Touré à la tête du mouvement national des enseignants républicains

C’est par arrêté numéro 0026 du 25 Octobre 2021, que le président de l’Alliance pour la République (APR, parti au pouvoir) Macky Sall, a nommé Maïmouna Cissoko, Coordinatrice du mouvement national des enseignants républicains qui est par ailleurs, l’actuelle directrice de l’Agence nationale de la case des tout-petits, en remplacement de Youssou Touré.



En effet, Maïmouna Cissoko était présidente du réseau national des femmes enseignantes. Une structure dans laquelle elle consacre une grande partie de son énergie et de ses compétences à sensibiliser et à accompagner les jeunes et les femmes dans leur promotion.



Pour rappel, le Réseau des enseignants de l'Apr a été créé en 2009 par le président Macky Sall qui avait nommé Youssou Touré comme Coordonnateur National.