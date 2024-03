Maintenir la connectivité dans le contexte de l’élection présidentielle du 24 Mars 2024 (société civile)

Alors que le Sénégal se prépare à tenir l’élection présidentielle le 24 mars 2024, Nous, soussignées, organisations de défense des droits humain, rappelons les autorités de la nécessité impérieuse de maintenir l’accès à Internet ouvert et ininterrompu au Sénégal le jour de l’élection présidentielle.



Maintenir la connectivité dans le contexte de l’élection présidentielle du 24 Mars 2024



Alors que le Sénégal se prépare à tenir l’élection présidentielle le 24 mars 2024, Nous, soussignées, organisations de défense des droits humain, rappelons les autorités de la nécessité impérieuse de maintenir l’accès à Internet ouvert et ininterrompu au Sénégal le jour de l’élection présidentielle.



Conscients des précédents regrettables de coupures d’Internet lors d’événements politiques et de manifestations d’importance capitale au Sénégal;



Conscients de l’importance capitale de respecter et de faire respecter la liberté d’expression et d’information et de l’accès à l’information;



Nous soulignons fermement que de telles mesures portent atteinte à la libre circulation de l’information, entravent l’exercice de la liberté d’expression et compromettent la crédibilité du processus démocratique dans notre pays.



Nous rappelons à l’Etat du Sénégal que les coupures d’Internet portent de graves atteintes au droit à l’information public, à la liberté d’expression en ligne ou d’opinion, au droit d’accès à Internet garanti par la Constitution et par les instruments juridiques internationaux des droits de l’homme auxquels le Sénégal a souscrit.



En tant que Etat partie à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples , nous invitons l’Etat du Sénégal à prendre des mesures concrètes pour se conformer à la résolution Res.580 (LXXVIII)2024 de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples sur les censures d’Internet et les élections en Afrique notamment en s’abstenant d’ordonner l’interruption des services de télécommunications, de couper l’internet et/ou de perturber l’accès à toute autre plateforme de communication numérique avant, pendant et après les élections.





Par ailleurs, nous saluons la décision récente de la Cour Suprême du Sénégal condamnant toute coupure d’Internet comme une violation des droits fondamentaux des citoyens, y compris leur accès à l’information et à la communication en ligne. Cette décision réaffirme l’importance cruciale de garantir un accès ininterrompu à Internet, en particulier lors d’événements aussi significatifs que des élections présidentielles.



Nous exhortons respectueusement les autorités sénégalaises compétentes à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’accès à Internet reste entièrement opérationnel et accessible à tous les citoyens le jour de l’élection présidentielle. Il est impératif que tous les électeurs puissent exercer leur droit de vote en toute liberté, sans entraves ni restrictions injustifiées.



Ensemble, nous réaffirmerons notre engagement indéfectible envers la protection des droits fondamentaux, y compris le droit à la liberté d’expression et à l’accès à l’information, et nous nous engageons à soutenir le peuple sénégalais dans son aspiration à une élection libre, juste et transparente.



Fait à Dakar, le 22/03/2024



Signataires



AFRICTIVISTES



AMNESTY INTERNATIONAL/SENEGAL



ARTICLE 19 ENEGAL/Afrique de l’Ouest





COMPUTECH INSTITUTE



JONCTION



RADDHO (Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme)



LSDH (Ligue Sénégalaise des Droits de l’Homme)