Mairie de Dakar : le ministre ​Abass Fall promet de quitter le gouvernement dés son élection

Abass Fall, ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, a convaincu plusieurs responsables de l’opposition en affirmant qu’il démissionnera du gouvernement dès son élection.
En effet, là où il a le plus puisé, c’est auprès des conseillers municipaux de l’ex-Benno. Nombre d’entre eux, sans l’afficher publiquement, se disent prêts à voter pour le candidat d’Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. La cacophonie et le manque de coordination au sein de Benno ont largement contribué à cette situation, souligne « LES ÉCHOS » dans sa parution de ce lundi.
La coalition enregistre également de nombreux départs. Abdoulaye Diouf Sarr et ses fidèles ont quitté les rangs, tout comme le Dr Malick Diop, rapporte la même source.
En effet, là où il a le plus puisé, c’est auprès des conseillers municipaux de l’ex-Benno. Nombre d’entre eux, sans l’afficher publiquement, se disent prêts à voter pour le candidat d’Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. La cacophonie et le manque de coordination au sein de Benno ont largement contribué à cette situation, souligne « LES ÉCHOS » dans sa parution de ce lundi.
La coalition enregistre également de nombreux départs. Abdoulaye Diouf Sarr et ses fidèles ont quitté les rangs, tout comme le Dr Malick Diop, rapporte la même source.
Autres articles
-
Dernière minute : Abass Fall élu nouveau maire de Dakar
-
Assemblée nationale : le député Alioune Ndao dénonce l’inefficacité de l’OFNAC et soutient sa réforme
-
Assemblée nationale : le député Abdou Karim Sall soutient la création de l’OFNAC
-
Élection d'un nouveau maire de Dakar : le vote a démarré avec quatre (4) candidats en lice
-
Direct mairie de Dakar : une vingtaine de conseillers municipaux dont le maire des Parcelles Assainies déjà sur place