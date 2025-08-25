Mairie de Dakar : le ministre ​Abass Fall promet de quitter le gouvernement dés son élection

Abass Fall, ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, a convaincu plusieurs responsables de l’opposition en affirmant qu’il démissionnera du gouvernement dès son élection.



En effet, là où il a le plus puisé, c’est auprès des conseillers municipaux de l’ex-Benno. Nombre d’entre eux, sans l’afficher publiquement, se disent prêts à voter pour le candidat d’Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. La cacophonie et le manque de coordination au sein de Benno ont largement contribué à cette situation, souligne « LES ÉCHOS » dans sa parution de ce lundi.



La coalition enregistre également de nombreux départs. Abdoulaye Diouf Sarr et ses fidèles ont quitté les rangs, tout comme le Dr Malick Diop, rapporte la même source.