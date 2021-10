Mairie de Fatick : les partisans de Matar Ba jugent « déloyale » la démarche des responsable de l’APR

Les partisans du ministre des Sports, Matar Ba, par ailleurs, maire de Fatick, n’ont pas apprécié la démarche de leurs camarades de l’Alliance pour la République (Apr). Ils sont 22 responsables composés de directeurs généraux, PCA, députés, conseillers municipaux, hauts responsables, entre autres, de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY, mouvance présidentielle) à avoir exprimé leur déception et insatisfaction qui résulteraient de l’absence de vision et de volonté du maire Matar Ba.Face à la presse lundi, ces partisans de l’actuel maire, très affectés, ont jugé déloyale cette sortie. « Cette sortie inopportune a été faite par des personnes malintentionnées se réclamant frauduleusement de la grande majorité », a dénoncé le conseiller municipal Diène Diouf qui ajoutent que les auteurs de cette résolution souffrent de légitimité.« Ces gens ont perdu toute notoriété au sens du parti », a indiqué le président de la Commission de l’éducation de mairie de Fatick. Il considère que les apaisements des signataires de la résolution disant non à la mairie de Fatick sont de nature à semer la zizanie en sein de la mouvance présidentielle.Selon Diène Diouf, ces détracteurs de Matar Ba comptent sur des combines politiques en vue de tirer leur épingle du jeu lors des prochaines élections locales. « Ils savent que leur accusations sont montées de toute pièces. Le nihilisme qu’ils font du bilan de la municipalité dont ils sont comptables en leur qualité de conseillers municipaux déserteurs ne saurait freiner l’élan productif et constructif du conseil ».