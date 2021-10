Mairie de Golf Sud: Néné Fatoumata Tall officialise sa candidature, mais reste à l'écoute de Macky Sall

La ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall a officialisé dimanche son envie de diriger la commune de Golf Sud. Elle a tenu un meeting dimanche à Guédiawaye pour éclairer l'opinion sur sa position concernant les échéances locales de janvier 2022. Toutefois, elle a promis de se ranger derrière le choix de Macky Sall au cas où sa candidature ne sera pas retenue.



« Golf Sud, vous m’avez investie, je vous entends, je vous comprends et je l’accepte. Je lis dans l’encre de vos yeux, l’envie d’un changement qualitatif dans cette commune. J’incarne ce changement », a-t-elle déclaré.



Néné Fatoumata Tall entend vouloir rendre sa cité meilleure en mettant l'accent sur la santé, l’éducation et la formation. « Les femmes souhaitent du matériel échographique, les malades ont besoin des ambulances surtout dans ce contexte marqué par la pandémie du Coronavirus. Donc, notre budget municipal donnera une part significative à la santé maternelle et infanto-juvénile. Mon équipe et moi ambitionnons de rehausser le plateau technique médical », a-t-elle ajouté.



La candidate a rappelé que la démocratie interne du Parti les autorise à solliciter le suffrage local. Mais au cas où sa candidature n’est pas retenue par Macky Sall, elle a promis de se soumettre à la décision du Parti et à celle du Président de la République.



« Mieux, je ne lésinerai sur aucun moyen afin de donner une victoire éclatante au Président Macky Sall ici à Golf Sud et dans tout le département », a promis le ministre de la Jeunesse.